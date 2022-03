17 étrangers déposés en prison pour faux documents

Dix-sept étrangers refoulés de la Guinée-Equatoriale ont été déposés en prison au Bénin. Ils sont inculpés pour une affaire de faux documents.

13 Burkinabé et 4 Maliens partis de l’aéroport de Cotonou avec de faux visas et de fausses invitations pour la Guinée Equatoriale ont été expulsés vers le Bénin.

A leur arrivée à Cotonou, les dix-sept personnes ont été accueillies par la Brigade criminelle. A l’issue des premières investigations, les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt après leur présentation au procureur du tribunal de Cotonou. Poursuivis pour « faux et usage de faux », les dix-sept ressortissants africains seront jugés en avril 2022. Selon les informations de Frissons radio, c’est le Consul de la Guinée Equatoriale au Bénin dont la signature a été imitée sur les documents, qui a alerté les autorités béninoises.

