15 personnes présentées au procureur pour pollution

Interpellées par la police à Cotonou, quinze (15) personnes ont été présentées ce jeudi 18 août 2022 au Procureur de la République pour pollution de l’environnement.

Pour avoir uriné ou jeté les eaux usées sur les voies publiques et dans les caniveaux, quinze (15) personnes ont été arrêtées dans la période du samedi 13 au mercredi 17 août 2022, par les agents de la Police Républicaine de Cotonou. Elles ont été présentées ce jeudi 18 août 2022 au procureur de la République de Cotonou.

La Police poursuit les arrestations dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’environnement.

Selon l’article 8 de la loi n° 2022-04 du 16 février 2022 sur l’hygiène publique en République du Bénin, « nul n’a le droit d’obstruer les voies publiques et les canaux d’écoulement ».

« Il est interdit d’uriner ou de déféquer aux abords des voies publiques et sur les places publiques »,stipule l’article 9.

À l’article 17 « il est interdit de rejeter les eaux usées de quelque origine que ce soit (...) sur les voies et places publiques dont les caniveaux et cours d’eaux ».

A.A.A

18 août 2022 par