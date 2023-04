La directrice déléguée de l’Institut français du Bénin (IFCB), Fabienne BIDOU a dévoilé au cours d’une conférence de presse dans la matinée de ce vendredi 31 mars 2023, le programme du second trimestre de l’année 2023 à l’IFB. Au total 14 « sorties d’atelier » seront découvert en danse, théâtre, cirque ou musique.

Un programme riche et alléchant à découvrir courant la période d’avril à juin 2023 à l’Institut français de Cotonou. Fabienne BIDOU, directrice de l’IFB et quelques artistes impliqués dans cette programmation ont expliqué aux professionnels des médias, les activités programmées pour les trois prochains mois.

Selon la directrice déléguée de l’IFB, deux grands rendez-vous sont à retenir pour ce mois d’avril. Il s’agit du 1er et du 08 avril. Déjà ce 1er avril, l’orchestre Gangbé Brass Band anime un géant concert au théâtre de verdure de l’institut. Après ce concert du groupe Gangbé Brass Band, une grande rencontre de musique en fanfare aura lieu le 08 avril. Elle regroupe Harmony’s Brass Band, Assia Brass Band, Ayessi Brass Band, Ifè Brass Band, fanfare RELP du Togo, et Pépit’Arts du Bénin. « Ce sera une énorme rencontre de soufflants », a confié Fabienne BIDOU. Cette activité culturelle à l’en croire, vise à « rendre hommage » à la fanfare en tant qu’identité du Bénin, et la dynamique qui l’entoure ; rare et présent dans peu de pays. Mais avant cette rencontre de musique fanfare, l’artiste plasticien, Rafiy OKEFOLAHAN expose le 07 avril, ses œuvres au public à travers l’exposition dite ‘’Soyoyo’’, tiré du rythme musical du groupe La Panthère noire.

Présent à la conférence de presse, il a exprimé sa joie et sa satisfaction de présenter à nouveau ses œuvres à l’IFB après l’exposition ‘‘Noudowayoyo’’. A travers cette exposition, il entend lancer un appel à tous les artistes à se démarquer des appellations étrangères ou occidentales, en termes de nom. Il s’agit selon le plasticien, de créer un mouvement qui part du ‘’Soyoyo’’ et qui pourra être « une identité à travers plusieurs influences ». Pour cette exposition, il y aura de la peinture, une installation, une pièce maitresse, une sculpture, et une performance live au cours de laquelle une toile de 7 m sera peinte en live (15 minutes environ) devant le public. L’objectif étant de permettre au public de savoir comment il travaille dans son atelier. Un autre grand rendez annoncé pour ce mois d’avril, est la semaine dénommée « Kwabo Congo », qui démarre le 18 avril.

La semaine de rencontre avec le Congo Brazzaville

Cette semaine selon la directrice déléguée de l’IFB, est une invitation au Congo Brazzaville. Elle démarre le 18 avril avec plusieurs rendez-vous. Fabienne BIDOU a évoqué la rencontre avec Sébastien Kamba, un grand cinéaste congolais de la génération des fondateurs du cinéma africain. Il sera présent pour présenter 02 de ses films.

Une conversation littéraire avec le dramaturge comédien et metteur en scène, Dieudonné NIANGOUNA est prévue pour le 21 avril. Mais avant, il va animer le 20 avril, un atelier avec des comédiens et des metteurs en scène béninois autour du ‘’jeu d’acteurs’’.

La semaine congolaise va s’achever par la Rumba traditionnelle avec les tambours de Brazza qui selon la directrice déléguée de l’IFB, ont un lien d’attache avec le Bénin. « Au moment de la guerre civile au Congo, c’est ce pays qui les a protégés, abrités. Pour eux, c’est quelque chose de très important de revenir à Cotonou pour célébrer cette musique de leur pays avec les béninois », a-t-elle expliqué avant d’annoncer la présence d’une dizaine de musiciens et d’orchestres avec « de vrais soufflants ».

La semaine de danse, et le concert album de Sergent MARKUS sont entre autres, les activités prévues pour ce mois d’avril. Plusieurs autres activités sont annoncées pour les mois de mai et de juin.

F. A. A.

31 mars 2023 par