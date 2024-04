14 militaires jugés pour vol présumé de carburant

14 militaires de la marine ont comparu ce jeudi 04 avril 2024 devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) dans un dossier de vol présumé de carburant à l’état-major.

Huit militaires sous mandat de dépôt et six autres poursuivis sans mandat de dépôt pour ‘’abus de fonctions, recel de vol et blanchiment de capitaux’’ ont comparu ce jeudi 04 avril 2024 devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). C’est pour des faits de vol présumé de carburant à l’état-major.

Les 14 militaires de la marine sont accusés d’avoir siphonné les réserves de carburant de l’état-major. Le carburant présumé volé aurait été vendu.

A l’audience, le représentant de l’état-major a indiqué qu’aucune perte de carburant n’été enregistrée avant l’arrestation des prévenus, selon Banouto. Mais une enquête interne est en cours pour constater les irrégularités.

La Cour a renvoyé le dossier au 13 juin 2024, selon la même source.

M. M.

5 avril 2024 par ,