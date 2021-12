123,2 milliards FCFA pour le budget 2022 des Organes de l’Uemoa

Lors de la quatrième session ordinaire tenue, le 17 décembre 2021, par visioconférence, le Conseil des Ministres a examiné et adopté le budget des Organes de l’Union, au titre de l’exercice 2022.

Le budget 2022 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 123,2 milliards FCFA contre des prévisions révisées de 2020 et 2021 respectivement de 141,5 milliards et de 125,6 milliards, soit respectivement des baisses de 18,3 milliards et 2,4 milliards correspondant à des taux relatifs de 12,9 % et 1,9 %. Le budget intègre les activités de la première année de mise en œuvre du Cadre d’Actions Prioritaires (CAP 2025), feuille de route du nouveau collège des Commissaires, pour la période 2021-2025.

Les ministres ont également adopté le Règlement portant budget des Organes de l’Union, au titre de l’exercice 2022, et les projets de Décisions subséquents. « Examinant le rapport semestriel d’exécution de la surveillance multilatérale de décembre 2021, le Conseil des Ministres se félicite de la reprise économique enregistrée dans tous les Etats membres de l’Union en 2021, après le ralentissement observé en 2020. Toutefois, le Conseil a relevé la recrudescence des tensions inflationnistes observées dans la plupart des Etats membres et les encourage à poursuivre les efforts pour limiter les effets de la hausse des prix des produits alimentaires », informe le communiqué de presse de la session ordinaire

Le Conseil note que « le déficit budgétaire et le taux d’endettement ont augmenté en liaison avec l’incidence des mesures budgétaires prises pour faire face à la pandémie, à la situation sécuritaire et aux dépenses liées à la relance économique ».

Les ministres ont salué les perspectives à moyen terme de l’Union qui indiquent une consolidation de la situation économique et financière dans tous les Etats membres.

Pour assurer la viabilité macroéconomique de l’Union et créer plus d’espace budgétaire en vue de la mise en œuvre efficace des plans de développement, le Conseil a exhorté les Etats membres à poursuivre les efforts d’amélioration des recouvrements des recettes internes et de mobilisation des ressources concessionnelles.

Le Conseil invite également les Etats membres à prendre les dispositions en vue d’accélérer la vaccination contre la maladie à Coronavirus. Le Conseil a, en conséquence, adopté la Recommandation relative aux perspectives économiques et financières des Etats membres de l’Union au titre de la période 2022-2026.

Source : communiqué de presse de la session ordinaire

28 décembre 2021 par