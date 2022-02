121 boulettes de chanvre indien saisies à Abomey-Calavi

Arrestation de deux individus pour trafic de stupéfiants, dimanche 13 février 2022, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Deux individus ont été interpellés par les agents de police de l’arrondissement de Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi pour « détention et commercialisation du chanvre indien » le dimanche 13 février 2022. Cent vingt et un (121) boulettes de chanvre indien ont été retrouvées en leur possession. Les policiers ont saisi également deux armes blanches et une moto de marque Bajaj auprès des mis en cause. Les prévenus ont été placés en garde-à-vue. Ils seront présentés à l’Office Centrale de répression du Trafic Illicite des Drogues et des précurseurs (Ocertid) puis au procureur dans les prochains jours.

