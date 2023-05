121 827 candidats au BEPC 2023

L’examen au Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC), session de juin 2023 se déroulera du 12 au 14 juin 2023 sur toute l’étendue du territoire national. A moins d’un mois du démarrage, on en sait peu plus sur le nombre de candidats inscrits et les statistiques comparatives sur l’examen.

121.827 candidats composeront du 11 au 14 juin 2023 au Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC), session de juin 2023. Le nombre de filles inscrites est de 59327 contre 62500 garçcons.

En 2022, 119.746 candidats inscrits ont été enregistrés. Le nombre a augmenté de 2.081 candidats en 2023.

Une hausse qui a fait augmenter le nombre de centre de composition qui passe de 211 en 2022 à 213 en 2023.

Les départements qui viennent en tête en termes de nombre d’inscrits à la session de juin 2023 sont respectivement Atlantique (31070 candidats) ; Ouémé (24086 candidats) ; Littoral (13112 candidats) Borgou (9566 candidats) ; Zou (8894 candidats).

Donga (3012) ; Couffo (3794), Alibori (3935) ont enregistré les faibles effectifs comparativement aux autres départements.

