1200 munitions saisies sur l’axe Idigny-Savè

La police républicaine a saisi sur l’axe Idigny-Savè, dans le département des Collines, 1200 munitions. Le passager qui transportait le colis suspect s’est enfui, mais le conducteur de taxi-moto commis pour le transport est arrêté, et placé en détention provisoire.

Selon Frissons radio, les munitions saisies sur l’axe Idigny-Savè (Collines) sont des cartouches de calibre 12. Le passager qui détenait le colis s’est enfui abandonnant le conducteur de taxi-moto. La police interpelle ce dernier et découvre les munitions. Il explique qu’il ne connaissait pas le contenu du colis, mais le passager l’aurait conseillé de dépasser le poste de police en trombe. Ce qu’il n’a pas fait. Il a été arrêté et présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

En détention provisoire, il sera jugé le 26 avril prochain. Il est poursuivi pour appartenance à une organisation terroriste.

