1200 candidats absents dans l’Atacora et le Couffo

Nombreux sont les candidats absents à l’examen du Certificat d’études primaire (CEP) session de juillet 2020. Les départements de l’Atacora et du Couffo ont enregistré plus de mille absents.

Selon le point fait dans les départements de l’Atacora et du Couffo, plus de 1200 candidats ne se sont pas présentés dans les centres de composition. 722 cas d’absence ont été enregistrés dans l’Atacora, et 481 dans le Couffo, soit au total 1203 absents.

206.313 candidats répartis dans 726 centres de composition planchent depuis ce lundi 06 juillet 2020. Sur cet effectif, on dénombre 96.614 filles et 103.746 garçons.

Le département de l’Atlantique présente le plus grand effectif avec 43.751 candidats, et la Donga le plus petit effectif avec 8.241 candidats.

Le plus jeune des candidats au CEP 2020 est âgé de 09 ans et le plus vieux, 68 ans.

L’examen s’achève ce mercredi 08 juillet avec les épreuves physiques et sportives.

F. A. A.

8 juillet 2020 par