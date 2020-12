12 nouveaux architectes prêtent serment

L’Ordre National des Architectes et des Urbanistes du Bénin (ONAUB) a accueilli ce jeudi 26 novembre 2020, 12 nouveaux membres. La cérémonie de prestation de serment des nouveaux architectes a eu lieu au siège de l’institution à Agblangandan (Sèmè-Podji), en présence du président de l’Ordre, M. Narcisse Justin SOGLO, du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eléonore YAYI LADEKAN, du représentant du ministre du Cadre de vie et du développement durable, Victor Ananouh et autres personalités.

« Chers confrères, nouveaux membres, en prêtant serment aujourd’hui, vous allez vous inscrire dans la dynamique collective qui est à la fois conceptuelle, esthétique, environnementale, sociale etc. Et je ne peux que vous souhaiter de tout mon cœur, épanouissement et passion dans l’exercice de votre profession », a déclaré le président de l’Ordre National des Architectes et des Urbanistes du Bénin (ONAUB) M. Narcisse Justin SOGLO.

Dans son allocution, le président de l’ONAUB a rappelé aux 12 nouveaux membres leur rôle en tant qu’architectes. « Vous devez reconnaître que nous sommes des créateurs, des bâtisseurs, des artistes engagés. Engagés au service de notre nation, de notre environnement, de notre quotidien. Des femmes et des hommes qui, chaque jour démontrent toute la beauté, toute la valeur ajoutée que l’architecture est capable d’insuffler », a indiqué M. Narcisse SOGLO.

Pour le président de l’Ordre, leur rôle est de porter une architecture durable qui favorise la transition écologique.

Le Commissaire du gouvernement auprès de l’Ordre, Victor ANANOUH, représentant le ministre du Cadre de vie et du développement durable a félicité les récipiendaires qui en « concevant des bâtiments participeront à la transformation lente et progressive du territoire ».

« Je vous invite à vous approprier et à observer strictement les dispositions qui vous lient à l’Ordre des Architectes et des Urbanistes du Bénin », a ajouté Victor ANANOUH.

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eléonore YAYI LADEKAN, a également insisté sur le respect des textes législatifs et réglementaires qui cadrent l’exercice de la profession d’architecte. En tant que professionnels de l’architecture et de l’urbanisme, souligne la ministre, vous devriez vous outiller en vue de répondre aux exigences de plus en plus urgentes de nos villes en matière de cadre bâti, de changements climatiques. Eléonore YAYI LADEKAN a souhaité plein succès aux nouveaux récipiendaires dans l’exercice de leur profession.

Les récipiendaires conscients des nouveaux défis

Les 12 nouveaux architectes ont prêté serment selon la formule consacrée : « Dans le respect de l’intérêt public qui s’attache à la qualité architecturale et urbanistique, je jure d’exercer ma profession avec conscience et probité, et d’observer les règles et règlements qui la régissent en République du Bénin ». Conformément à la directive de l’UEMOA, les nouveaux membres ont fait au moins 05 années de formation sanctionnées par le diplôme d’architecte et un stage professionnel rémunéré de 24 mois.

Avec l’adhésion de 12 nouveaux architectes, l’ONAUB compte désormais 205 membres inscrits. Les récipiendaires sont désormais membres de l’Union Internationale des Architectes (UIA), de l’Union des Architectes d’Afrique (UAA), de la Fédération des Architectes Francophones d’Afrique (FAFA) et de la Conférence des Ordres des Architectes de l’UEMOA (COA-UEMOA).

« Nous nous engageons à ne point altérer la confiance que vous nous portez et qui s’exprime ce jour par notre noble intégration à l’ONAUB », a confié Dorcas ALAVO, porte-parole des récipiendaires. Ces derniers sont conscients des nouveaux défis notamment climatiques et environnementaux.

Les nouveaux membres ont reçu du partenaire de l’Ordre « LA ROCHE » quelques outils de travail.

Le président de l’ONAUB, M. Narcisse Justin SOGLO n’a pas manqué de remercier les parents des récipiendaires pour tous les efforts consentis dans la concrétisation de leur rêve.

L’Ordre des architectes et des urbanistes du Bénin a été institué par décret le 1er novembre 1983. Le bureau du Conseil national de l’Ordre que préside Narcisse Justin SOGLO est en fin de mandat. L’élection du 17e Conseil national de l’Ordre est prévue le 12 décembre prochain.

Quelques images de la cérémonie



27 novembre 2020 par