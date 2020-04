12 millions de masques et plusieurs équipements réceptionnés

Dans le cadre de la riposte à la pandémie du Coronavirus, le gouvernement du président Patrice Talon a réceptionné dans la matinée de ce jeudi 23 avril 2020, plusieurs équipements et matériels à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou.

La commande réceptionnée ce jeudi est composée de 12 millions de masques chirurgicaux, 01 million de masques de type FFP2, des équipements de laboratoire, des postes de sécurité microbiologiques de type 3 et de type1 pour les manipulations.

Avec l’acquisition de ces équipements et matériels, le gouvernement pourra procéder à l’installation de laboratoires dans les 12 départements afin de pouvoir faire le dépistage dans les différentes localités du pays.

Selon les chiffres officiels, le Bénin à la date de ce jour compte 54 cas confirmés de Covid-19 dont 27 guéris, 26 sous traitement et 01 décès.

F. A. A.

23 avril 2020 par