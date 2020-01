1000 personnes à impacter par village

07 localités des départements du Mono et du Couffo désormais dans l’ère de la modernité avec la mise en service des ouvrages d’électrification rurale. Il s’agit de Ahogbéya dans la commune de Klouekanmè, Ahomadégbé et Ahodjinanko dans la commune de Lalo, Atchanou et Dédékpoè à Athiémé, Gbakpodji à Bopa et Avlo dans la commune de Grand-Popo.

Cette réalité, résultat de « L’électrification hors-réseau est un programme spécial décidé par le gouvernement du Président Patrice Talon, qui voudrait que désormais les localités situées au-delà de sept kilomètres du réseau conventionnel ou non pris en compte par la planification en 2035, soient électrifiées par le système solaire photovoltaïque ». La mise en service officielle des ouvrages réalisés par l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME) a été conduite par Armand Dakehoun, Directeur de cabinet du Ministre de l’énergie a conduit la délégation du ministère. C’était les 07, 08 et 09 janvier 2020.

Le coût global des travaux est de 1.180.213.198 FCFA sur l’ensemble des sites

Florent Orou Fico, Directeur Général Adjoint de l’ABERME a rappelé que la mission assignée à sa structure par le gouvernement est d’apporter l’énergie électrique à toutes les populations des zones rurales sur toute l’étendue du territoire nationale. Ces différentes localités sillonnées ont été raccordées au réseau conventionnel de la Société Béninoise d’Energie Électrique (SBEE) et les autres ont bénéficié de l’électrification hors réseau, c’est-à-dire qu’elles ont été dotées chacune d’une micro-centrale solaire photovoltaïque. Ce raccordement a réjoui les différentes autorités préfectorales. Christophe Mègbédji et Komlan Zinsou, ont salué le gouvernement pour ces réalisations au profit des populations. Ils ont invité les populations à s’abonner massivement.

La mise en service de ces ouvrages permet d’impacter en moyenne 1.000 personnes par village.

Armand Dakehoun a réaffirmé l’engagement du gouvernement d’apporter l’énergie électrique à toutes les populations du Bénin. Il appelle à ce que bon usage soit fait des ouvrages. Le coût d’abonnement du compteur fixé par le gouvernement est de 50 000 FCFA. En plus des ouvrages de production de l’énergie électrique, des lampadaires ont été posés pour l’éclairage public dans toutes les localités.

G.A.

13 janvier 2020 par