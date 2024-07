10 recommandations pour assurer l’avenir de l’apprentissage en Afrique

Environ 600 parties prenantes, provenant de plus de 30 pays d’Afrique et d’ailleurs, se sont réunies du 8 au 10 juillet lors de la première conférence EdTech de la Mastercard Foundation à Abuja, au Nigeria, pour discuter des technologies de l’éducation en vue d’un apprentissage résilient et inclusif en Afrique. Les participants sont parvenus à un consensus sur le fait que l’intégration de la technologie dans les systèmes d’apprentissage en Afrique est désormais une nécessité, et non plus un luxe. Organisée en partenariat avec le gouvernement fédéral du Nigeria, la conférence s’est conclue par un appel collectif à l’action sur 10 recommandations à l’intention des gouvernements et des autres parties prenantes de l’EdTech.

« Investir dans l’éducation en Afrique ne concerne pas seulement l’Afrique ; il s’agit plutôt d’investir dans le capital humain pour le monde entier. Il s’agit également de renforcer la résilience de nos systèmes d’apprentissage afin de mieux nous préparer aux chocs futurs, tels que la récente pandémie de COVD-19. C’est la raison pour laquelle la Mastercard Foundation s’est engagée à travailler avec des partenaires pour développer des initiatives dans le domaine de l’éducation et permettre des innovations qui favorisent l’intégration de la technologie dans les systèmes d’apprentissage », a déclaré Peter Materu, Chief Program Officer à la Mastercard Foundation, aux participants, tout en soulignant que l’éducation est la clé de la construction d’une société inclusive et résiliente et qu’il est urgent d’investir dans l’éducation pour qualifier les jeunes Africains.

Le ministre fédéral de l’éducation du Nigeria, le professeur Tahir Mamman, a déclaré que « la technologie n’est pas seulement un outil ; c’est une incitation puissante qui responsabilise les étudiants et ravive leur passion pour l’apprentissage ».

« L’inclusion est la pierre angulaire des EdTech », a ajouté Bosun Tijani, ministre fédéral nigérian des communications, de l’innovation et de l’économie numérique. Si nous ne parvenons pas à atteindre tous les apprenants, nous ne parviendrons pas à réaliser notre potentiel de révolution de l’éducation ».

Les participants ont proposé les recommandations suivantes pour guider la prise de décision au niveau national afin de faire progresser la construction d’un écosystème EdTech efficace en Afrique.

– Promouvoir l’innovation locale par le biais de politiques de soutien aux EdTech, les gouvernements étant des leaders, des facilitateurs proactifs et des consommateurs de contenus et de mécanismes de diffusion de qualité.

– Harmoniser les politiques intersectorielles en coordonnant les stratégies, les plans et les initiatives interministériels sur l’accès à l’éducation pour tous grâce à la technologie.

– Garantir l’infrastructure de base par une utilisation créative de ressources telles que les fonds de service universel pour investir dans l’électricité, l’internet, les appareils et l’infrastructure dédiée aux programmes d’éducation.

– Prendre des décisions à partir de données en investissant dans les systèmes et les capacités du gouvernement pour la collecte, l’analyse et la prise de décision en temps utile.

– Renforcer les capacités de prestation tout au long de la chaîne de valeur EdTech en formant les enseignants à l’utilisation des EdTech et en aidant les responsables des systèmes éducatifs à travailler avec des processus et des données basés sur les technologies.

– Systématiser l’intégration des EdTech en introduisant (là où elles n’existent pas) et en appliquant des normes claires et adaptées au contexte pour l’intégration des technologies dans les programmes d’enseignement.

– Guider l’innovation contextuelle par des lignes directrices claires et opportunes et des processus d’approbation du contenu, des outils et des licences afin d’encourager l’innovation, l’investissement et l’intégration de la technologie.

– Diversifier les parcours d’apprentissage pour les jeunes non scolarisés en développant des alternatives technologiques flexibles pour l’apprentissage, la certification accréditée et la réintégration dans le système éducatif formel.

– Réduire les obstacles à l’accès aux technologies de l’information et de la communication grâce à des partenariats stratégiques entre le secteur privé et le secteur public qui soutiennent des politiques réactives et fondées sur des données probantes, ainsi que des solutions abordables pour tous.

Intégrer l’inclusion réactive (égalité des sexes, personnes handicapées, réfugiés et personnes déplacées) dans les processus de politique et d’innovation, en mettant l’accent sur la diversité

En référence à l’Année de l’éducation 2024 de l’Union africaine, les discussions de la conférence ont porté sur l’état des EdTech en Afrique, l’évaluation des solutions technologiques aux défis éducatifs du continent, les données probantes, les collaborations, le financement et les possibilités d’exploiter les technologies émergentes pour accélérer l’acquisition de compétences par les jeunes, en particulier les jeunes femmes.

A ajouté Jamila Bio Ibrahim, ministre fédéral du développement de la jeunesse du Nigeria, a souligné la nécessité de donner la priorité à l’inclusion dans la réforme de l’éducation. « Toutes les voix, en particulier celles des jeunes femmes, doivent être prises en compte dans la formulation des politiques pour qu’elles soient efficaces », a-t-elle fait remarquer.

L’envoyé spécial de l’Union africaine pour la jeunesse, Chido Mpemba, a fait remarquer que « les innovations accessibles peuvent avoir une portée mondiale tout en étant profondément enracinées dans les besoins de la jeune population africaine ».

Des entrepreneurs EdTech dirigés par des Africains ont exposé leurs solutions lors de la conférence afin de démontrer comment les efforts visant à encourager une innovation éducative percutante peuvent déboucher sur l’avenir de l’apprentissage.

Les recommandations de la conférence ont été partagées lors du troisième forum ministériel sur les technologies de l’information et de la communication en Afrique, qui s’est tenu à l’issue de la conférence. Trois d’entre elles ont été classées prioritaires en vue d’une action concrète d’ici le prochain forum :

– Développer des stratégies et des politiques pour intégrer les technologies de l’information et de la communication dans les systèmes d’apprentissage.

– Améliorer la qualité des données sur l’éducation et les compétences analytiques qui les accompagnent pour une prise de décision fondée sur des données probantes.

– Relever le défi des enfants et des jeunes non scolarisés en Afrique, dont le nombre s’élève actuellement à 108 millions et ne cesse d’augmenter.

Par l’intermédiaire de son Centre pour l’enseignement et l’apprentissage innovants, la Mastercard Foundation s’associe stratégiquement pour encourager l’innovation, partager les meilleures pratiques, mener des recherches et organiser des événements tels que la conférence EdTech afin de faire progresser l’éducation inclusive, en particulier pour les apprenants mal desservis. S’exprimant sur la conférence qui vient de s’achever à Abuja, Joseph Nsengimana, directeur du Mastercard Foundation Centre for Innovative Teaching and Learning, a déclaré, "L’engagement collectif à faire progresser l’éducation grâce au pouvoir de la technologie promet de transformer considérablement le paysage éducatif, assurant ainsi que les jeunes Africains soient préparés pour l’avenir".

La prochaine conférence EdTech est prévue pour 2026, année du 20e anniversaire de la Mastercard Foundation.

A propos de la Mastercard Foundation

La Mastercard Foundation est une organisation caritative canadienne enregistrée et l’une des plus grandes fondations au monde. Elle travaille avec des organisations visionnaires pour faire progresser l’éducation et l’inclusion financière afin de permettre aux jeunes d’Afrique et aux communautés indigènes du Canada d’accéder à un travail digne et épanouissant. Créée en 2006 grâce à la générosité de Mastercard lorsque celle-ci est devenue une société publique. La Fondation est une organisation indépendante dont les politiques, les opérations et les décisions relatives aux programmes sont déterminées par son propre conseil d’administration et son équipe de direction. Il s’agit d’une organisation caritative canadienne enregistrée qui possède des bureaux à Toronto, Kigali, Accra et Nairobi, Kampala, Lagos, Dakar et Addis-Abeba.

A propos du centre de la Mastercard Foundation pour l’enseignement et l’apprentissage innovants

Le Centre pour l’enseignement et l’apprentissage innovants de la Mastercard Foundation (CITL) soutient la croissance d’un écosystème EdTech africain qui peut catalyser l’innovation et faire progresser les pratiques prometteuses dans l’utilisation des TIC dans l’apprentissage et l’enseignement au profit des apprenants, des éducateurs et des décideurs africains. Pour ce faire, il aide les pays d’Afrique à créer une approche d’apprentissage mixte et un réseau d’entreprises EdTech locales pour soutenir les apprenants à tous les niveaux.

La conférence EdTech de la Mastercard Foundation

La conférence EdTech de la Mastercard Foundation est un événement biennal organisé par le Centre for Innovative Teaching and Learning de la Fondation pour transformer l’avenir de l’apprentissage en Afrique en utilisant la technologie comme catalyseur. La conférence, dont le coup d’envoi a été donné en juillet 2024, vise à réunir les parties prenantes de l’EdTech pour partager les meilleures pratiques et accroître l’accès à une éducation pertinente, de qualité et inclusive en Afrique.

