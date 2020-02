10 personnes placées sous mandat de dépôt

La chasse aux auteurs d’insalubrité se poursuit dans la ville de Cotonou. Ce lundi 10 février 2020, plus de 20 personnes ont été présentées au procureur de la République pour avoir déposé des ordures sur les terre-pleins centraux et à des endroits publics de la ville de Cotonou. Selon ‘’Frissons Radio’’, une dizaine de personnes est poursuivie devant le tribunal des flagrants délits et placées sous mandat de dépôt.

Elles seront fixées sur leur sort à l’audience prévue pour vendredi 14 février 2020.

Akpédjé AYOSSO

