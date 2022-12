10 ans de prison pour avoir tué un présumé voleur

Un homme a été condamné à 10 ans de prison lundi 5 décembre 2022 au tribunal d’Abomey-Calavi pour avoir tué un présumé voleur de mouton.

Condamnation pour meurtre sur un présumé voleur. Le mis en cause aurait utilisé un coupe-coupe pour asséner des coups au présumé voleur. Ce dernier serait interpellé dans un enclos de moutons dans un domicile. Le propriétaire de la maison aurait décidé de conduire le présumé voleur au commissariat. C’est durant le trajet que l’accusé a donné des coups de machette. A l’en croire il a fait usage d’un bâton et non de coupe-coupe. Placé sous mandat de dépôt le 10 avril 2018,

Dans son verdict, le tribunal d’Abomey-Calavi a condamné l’accusé à 10 ans de prison ferme et 10 millions FCFA d’amende à verser à la partie civile. Le propriétaire a été acquitté. En prison depuis le 10 avril 2018, il est désormais libre de ses mouvements.

A.Ayosso

