10 à 12 cas graves enregistrés par jour au centre d’Allada

Augmentation du nombre de cas positifs à la Covid-19 au Bénin. Le Centre de traitement d’Allada reçoit environ 10 à 12 cas graves par jour.

Des cas graves de sujets atteints du Covid-19 sont de plus en plus enregistrés au Bénin. Selon le Directeur national de la médecine hospitalière, Dr Ange Dodji Dossou sur la télévision nationale ce mardi 10 août, « le rythme d’admission commence par s’accélérer, la situation devient très critique, elle est préoccupante et très inquiétante, tout clignote rouge sur notre tableau de bord ». A en croire Dr Ange Dodji Dossou, 2600 tests ont été réalisés durant les 9 premiers jours du mois d’août. 170 de ces tests sont positifs. Le centre de traitement d’Allada reçoit environ 10 à 12 cas graves par jour. La majorité des cas graves sont des jeunes de 29, 33, 39 ans. Au cours des premières vagues, les cas étaient enregistrés dans le rang des personnes âgées ou atteints de comorbidités dont le diabète, l’hypertension, la drépanocytose.

Les patients sont placés sous respirateur d’où l’utilisation d’environ 200 bouteilles par jour. « Toutes nos équipes sont suffoquées, l’alerte est maximale au niveau de tous les centres de prise en charge », a-t-il indiqué. Il est enregistré également des femmes enceintes dans les cas graves de Covid-19.

A l’origine de cette augmentation des cas Covid-19, Dr Ange Dodji Dossou évoque la négligence dans l’observation des mesures barrières. « (…) nous avons tous baissé la garde, la vaccination est disponible, mais les gens refusent de se faire vacciner. Sur la cinquantaine de cas graves hospitalisés à Allada, aucun n’est vacciné. Même des agents de santé notamment des médecins, des professeurs de médecine, des sages-femmes, des infirmières et des aides-soignants sont hospitalisés et sont en détresse respiratoire à Allada », a-t-il affirmé.

Selon le spécialiste, « si la tendance est maintenue, il est à craindre la sélection des malades, pour en abandonner d’autres à la mort, comme observée sous d’autres cieux ».

A. AYOSSO

11 août 2021 par