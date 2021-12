1 mort, 1 blessé et 5 boutiques détruites

Un incendie survenu, jeudi 23 décembre 2021, à Sodohomè dans la commune de Bohicon a occasionné la mort d’une personne, un blessé et d’importants dégâts matériels.

Un entrepôt d’essence frelatée communément appelée ‘’kpayo’’ a pris feu à Sodohomè dans la commune de Bohicon, jeudi 23 décembre 2021. L’incendie s’est ensuite répandu aux boutiques mitoyennes à l’entrepôt. Au total, cinq (05) boutiques situées sur le même alignement que l’entrepôt ont brûlé.

Les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser le feu. On dénombre, malheureusement un mort calciné et un blessé grave, rapporte Frissons radio.

