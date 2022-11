1 liste à jour, 1 recalée, des dossiers à compléter pour 6 partis

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a notifié, ce jeudi 10 novembre 2022, les observations aux partis politiques en lice pour les législatives du 8 janvier après examen des dossiers de candidature.

72 heures ! C’est la course contre la montre pour six (06) partis politiques en lice aux législatives du 8 janvier 2023. Leur dossier de candidature au scrutin doit être complété dans ce délai selon les observations de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

Il s’agit des partis Union Progressiste le Renouveau (UPR) ; Les Démocrates (LD) ; Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) ; Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) ; Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) et Mouvement Populaire de Libération (MPL).

La CENA n’a pas notifié des observations au dossier du parti Bloc Républicain (BR).

La liste du BR aux législatives de 2023 est donc retenue. Le parti décroche son récépissé définitif de dépôt de dossier.

La liste du parti Nouvelle Force Nationale (NFN) de Apollinaire Avognon a été recalée. Le parti ne dispose pas de récépissé d’existence légale délivré par le Ministère de l’Intérieur.

Le quitus fiscal est la pièce constitutive qui manque au dossier de déclaration de candidature de la plupart des six listes de partis politiques. L’administration fiscale délivre le quitus fiscal aux candidats en règle de leurs impôts des trois dernières années conformément au code électoral en vigueur au Bénin. Plusieurs candidats sont en attente du précieux sésame.

M. M.

10 novembre 2022 par