08 nominations en Conseil des ministres

En Conseil des ministres ce mercredi 15 juin 2022, huit (08) nominations ont été prononcées à la Présidence de la République et au ministère de l’Economie et des Finances.

A la présidence de la République

Membres permanents de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes :

Monsieur Aminou Adjélé MAMAM (Coordonnateur de la Cellule) ;

Monsieur Assogba Zacharie GBODJEYDO (Coordonnateur adjoint de la Cellule) ;

Madame Cyrielle AHOUANDOGBO PERROT ;

Monsieur Micaël BASSABI DJARA ;

Monsieur Landry HINNOU ;

Madame Joïce Médéssè AGONSANOU.

Au ministère de l’Economie et des Finances

Directeur général de l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique : Monsieur Marc-André LOKO

Directeur général de la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce :

Monsieur Arsène DANSOU

