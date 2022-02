07 présumés cybercriminels déposés en prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a mis sous mandat de dépôt, sept (07) présumés cybercriminels à la prison civile d’Akpro-Misséreté.

Des cybercriminels déposés à la prison civile d’Akpro-Missérété après leur présentation au procureur spécial près la Criet. Ils sont de nationalité béninoise et nigériane. Les présumés cybercriminels sont poursuivis pour escroquerie en ligne. Selon Frissons Radio, ils font des prêts et des dons fictifs via internet. Parmi les accusés, il y a un blanchisseur qui a bénéficié de plusieurs transferts d’argent des victimes à l’étranger. Il dépose les fonds reçus dans une institution financière.

A.A. AYOSSO

25 février 2022 par