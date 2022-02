06 personnes déposées en prison

Le chef brigade douane de l’aéroport de Cotonou, son adjoint et quatre autres accusés dans le dossier "devises et or via l’aéroport de Cotonou"ont été placés sous mandat de dépôt ce jeudi 03 février 2022 par la Criet.

Les prévenus dans l’affaire de 2 millions d’euros, 250.000 Livre Sterling et 84 kg d’or ont été présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Selon les informations, six (06) personnes ont été placées sous mandat de dépôt. Il s’agit du chef brigade douane de l’aéroport, son adjoint, deux (02) fonctionnaires de la plateforme aéroportuaire et deux (02) complices. Une personne est poursuivie dans cette affaire sans mandat. Les sept (07) prévenus sont poursuivis pour corruption, abus de fonction et contrebande en bande organisée .

Les 84 kg d’or, 02 millions d’euros et 250.000 Livre sterling en espèces ont été découverts dans les bagages de deux passagers béninois le mercredi 26 janvier 2022 à l’aéroport d’Abidjan. Ils ont pris le vol de Cotonou pour Istanbul. Le trajet Abidjan-Turquie a été annulé pour cause de météo.

Les autorités ivoiriennes ont saisi leurs homologues du Bénin. Les responsables de la brigade douane de l’aéroport de Cotonou ont été interpellés par la police.

En Côte d’Ivoire, les deux Béninois ont été déposés à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan.

A.A.A

