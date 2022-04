06 cybercriminels déposés en prison

Après audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), 06 cybercriminels ont été déposés en prison.



Des cybercriminels placés sous mandat de dépôt cette semaine à la CRIET. Au nombre de 06, ils sont poursuivis pour escroquerie en ligne, prêts fictifs, et dons imaginaires via internet. Les mis en cause ont été déférés par l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) mardi 26 avril dernier.

