05 navires de 300 mètres ont accosté au PAC ce lundi

Des navires à grande dimensions accostent désormais au Port autonome de Cotonou (PAC). 05 navires longs de 300 mètres ont été accueillis ce lundi 10 août 2020 par les autorités portuaires sur le terminal à Conteneurs de Bénin Terminal. Une première dans l’histoire du trafic maritime au Bénin, et qui témoigne du fruit des nombreuses réformes engagées par le gouvernement du président Patrice TALON.

Selon le directeur général du Port autonome de Cotonou, Joris THYS, les sillons sont entrain d’être tracés pour l’avenir du Port de Cotonou. Ce port, fait-il savoir, se transformera dans « une plateforme logistique professionnalisée au service du Bénin et de la sous-région ». Profitant de l’occasion, Joris THYS a rappelé la construction d’un centre d’affaires maritimes, et la création d’une zone logistique dotée d’un régime douanier particulier.

La cérémonie de l’accueil des navires a été marquée par la présence des directeurs généraux de Bénin Terminal, de Maersk-Lines, du Président du Conseil d’administration du Port Autonome de Cotonou et de tout le personnel portuaire.

Grâce au PAI, le port de Cotonou se conforme aux normes internationales. Facteur important pour son attraction.

