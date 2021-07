05 individus arrêtés pour vol et cambriolage

Les éléments de la police républicaine ont interpelé lundi 26 juillet 2021, cinq (05) individus dont une femme pour vol et cambriolage à Bohicon.

Le commissariat du 1er arrondissement de la ville de Bohicon a procédé à des investigations suite à des informations faisant état de l’existence d’un réseau spécialisé dans les cambriolages. Les enquêtes ont conduit à l’interpellation de quatre (04) hommes et une femme. Un groupe électrogène et une motocyclette de marque Apsonic ont été saisis lors de la perquisition effectuée à leur domicile. Ces biens ont été volés dans une église à Pahouignan et au carrefour Tindji.

