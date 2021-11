05 décrets adoptés en Conseil des ministres

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 03 novembre 2021 sous la présidence du Chef de l’Etat Patrice Talon. Cinq décrets ont été adoptés lors de cette séance hebdomadaire.

Le gouvernement béninois a adopté les décrets portant attributions, organisation et fonctionnement de 14 ministères. Les membres du gouvernement ont également adopté les décrets portant organisation générale des Forces armées béninoises et organisation du commandement dans lesdites Forces ; attributions, organisation et fonctionnement des états-majors des différentes composantes des Forces armées béninoises.

Les membres au sein des Conseils d’Administration du Centre national de Gestion des Réserves de Faune, et de la Société nationale des Hydrocarbures du Bénin ont été aussi nommés en Conseil des ministres.

A.A.A

