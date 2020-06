05 cabinets retenus pour la réalisation des études de faisabilité

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’Enseignement et la Formation techniques et professionnels, le gouvernement béninois a décidé ce mercredi 03 juin 2020 en Conseil des ministres de la réalisation des études de faisabilité des programmes. 05 cabinets ont été retenus pour la conduite des études.

« Après la tenue avec succès, le 27 février 2020, de la table ronde destinée à la recherche de partenariat en vue de la mise en œuvre de ladite stratégie, l’affinement des programmes à exécuter est une étape importante », notifie le Conseil des ministres.

Les conclusions issues des études à mener seront mises à la disposition des partenaires techniques et financiers pour soutenir leurs discussions et motiver leurs décisions. Cinq cabinets de grande réputation conduiront les études. Il s’agit de : GFA Consulting Group, cabinet allemand chargé des secteurs Agriculture, Cadre de vie, Infrastructures et Transports ; Consortium international de Développement pour l’Education (CIDE), cabinet canadien retenu pour les secteurs Tourisme-Hôtellerie-Restauration et Energie. Les trois autres cabinets sont : PWC, cabinet tunisien en charge du secteur Numérique, KEK-CDC, cabinet suisse retenu pour le secteur Artisanat ; et CAIF, cabinet béninois en charge des sujets transversaux.

