05 ans de prison ferme requis contre une fausse lesbienne

Au Bénin, un homme qui faisait chanter des femmes sur Tiktok en se faisant passer pour une lesbienne pour faire chanter de vraies lesbiennes sur Tiktok est poursuivi devant la CRIET. L’homme risque désormais cinq (5) ans de prison ferme et un million FCFA d’amendes. C’est la réquisition du ministère public lors de l’audience du jeudi 21 novembre 2024.

Cliquez ici pour lire la suite

Un homme qui aimait se faisait passer pour une jeune femme lesbienne sur Tiktok va répondre de ses faits devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Jeudi 21 novembre 2024, le prévenu poursuivi pour s’être fait pour une lesbienne a comparu devant les juges. Il répond de deux chefs d’accusation : escroquerie via internet et harcèlement par le biais d’un système.

Selon le ministère public, le prévenu utilisait le réseau social Tiktok pour appâter de vraies jeunes femmes lesbiennes. Son mode opératoire, il contacte ses victimes en faisant passer pour une lesbienne à la recherche de partenaires. Ce présumé cybercriminel réussissait ensuite à gagner la confiance de ses victimes qui lui envoyaient des nudes. Plus d’une dizaine de vidéos de nudes ont été retrouvées dans son téléphone.

Une fois, les vidéos des nudes en sa possession, il faisait chanter ses victimes contre de l’argent. Pour ne pas voir sa vidéo diffusée sur internet, chaque victime devrait payer cinquante cinq mille (55 000) FCFA, selon le procureur.

Convoquée à la barre, la fausse lesbienne a reconnu les faits qui lui sont reprochés par le parquet spécial de la CRIET. Il a expliqué à la Cour qu’il arnaquait les lesbiennes sur Tiktok afin de les décourager et de les montrer que le lesbianisme était contre les valeurs africaines.

Le parquet spécial de la CRIET a demandé à la Cour de retenir la fausse lesbienne dans les liens de la prévention des faits d’escroquerie et de harcèlement par voie électronique. Il a requis à son encontre cinq (5) de prison et un million FCFA d’amendes. Le verdict de son procès a été renvoyé au jeudi 30 janvier 2024, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

8 décembre 2024 par