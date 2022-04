04 personnes en prison pour mariage forcé et viol sur mineure

Le père d’une fille âgée de 12 ans et trois autres personnes seront jugés le 19 mai prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils sont poursuivis pour mariage forcé et viol sur mineure à Monsourou, une localité de la commune de Djidja.



De complicité avec trois autres hommes, un père donne sa fille âgée de 12 ans en mariage à Monsourou, un village de la commune de Djidja. Ceci, malgré la résistance de l’enfant.

Le présumé mari selon Frissons radio, aurait payé une dote de 400.000 francs CFA au géniteur. La fille a subi plusieurs sévices avant d’être abandonnée en brousse, selon la même source.

Poursuivis pour mariage forcé et viol sur mineure, les mis en cause seront jugés le 19 mai prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

