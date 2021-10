04 personnes attaquées cette semaine à Parakou

Invités pour des rituels à conjurer le mauvais sort, un alpha et trois de ses collaborateurs ont été attaqués à Tourou, un quartier de Parakou mercredi 06 octobre dernier.

Après le décès de son enfant, un homme résident à Tourou a sollicité un alpha à l’effet de l’aider à conjurer le mauvais sort. Mais arrivée sur les lieux, une riveraine aurait accusé l’alpha et trois de ses collaborateurs de pratiques occultes. Suite à son cri d’alerte, un groupe d’individus a surgi et saccagé le véhicule qui les transportait, et y a mis feu.

Il a fallu l’intervention des éléments de la police républicaine pour qu’ils aient la vie sauve. Une enquête est ouverte afin de situer les responsabilités.

F. A. A.

8 octobre 2021 par