04 disparus dans le chavirement d’une barque

Quatre personnes sont portées disparues après le chavirement d’une barque sur la rivière Okpara située à la frontière Bénino-Nigériane dans le village de Owolafè, arrondissement de Kilibo. Le drame s’est produit mercredi 29 septembre 2021.

Six personnes sauvées et quatre personnes portées disparues ; c’est le bilan du chavirement d’une barque motorisée sur la rivière Okpara. Selon plusieurs sources, la barque en provenance d’un marché local au Nigeria transportait des motos et des marchandises. Elle aurait heurté un objet en pleine surface de l’eau. Six personnes ont eu la vie sauve. Les recherches sont en cours pour retrouver quatre autres passagers, présumés morts.

