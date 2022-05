04 décrets adoptés en Conseil des ministres

Le gouvernement de Patrice Talon a adopté plusieurs décrets en Conseil des ministres ce mercredi 04 mai 2022.

Il s’agit des décrets portant modification du décret n°2021-535 du 20 octobre 2021 modifié, portant création, attributions et composition du Comité des événements touristiques ; création, attributions et composition du Comité muséographique du musée international du Vodun Le gouvernement a également adopté les décrets portant conditions d’accès aux formations et stages professionnels des conservateurs des Eaux, Forêts et Chasse et modalités d’organisation ; puis création du Conseil béninois de développement durable.

4 mai 2022 par ,