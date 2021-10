04 civils et 02 militaires en prison après un braquage

06 personnes dont 4 civils et 02 militaires ont été déposés en prison à la suite d’un braquage opéré devant une banque à Kouhounou, un quartier de Cotonou).

Deux employés d’un entreprise chargés de déposer une somme de sept millions cinq cent mille (7.500.000) FCFA ont été braqués devant une banque.

Les hors-la-loi ont réussi à emporter l’argent en tirant en l’air. Ils se sont volatilisés dans la nature avant l’arrivée de la police.

Les faits se sont produits, il y a deux semaines au quartier Kouhounou (Cotonou).

Les deux employés ont été présentés au Procureur. Selon les allégations des deux employés, les vigiles leur auraient demandé d’attendre parce qu’il avait du monde à l’intérieur de la banque. Un fait mis en doute par l’enregistrement de la vidéo surveillance du jour du braquage. Les deux employés suspects ont été alors placés en garde-à-vue.

Les deux militaires en charge de la sécurité de la banque n’étaient pas à leurs postes au moment des faits. Ils ont été également déposés en prison.

Les deux agents de sécurité ont été aussi interpellés.

Au total, 06 personnes dont 4 civils et 02 militaires ont été déposés en prison dans cette affaire de braquage devant une banque à quelques encablures du stade de l’Amitié général Mathieu Kérékou à Cotonou. Les mis en cause ont été d’abord présentés au Procureur de la République.

Lors du braquage, il n’y a eu aucune riposte entre les forces de sécurité (militaires et vigiles) en place à la banque et les hors-la-loi.

Une enquête a été ouverte.

