04 boulangeries fermées à Cotonou

La direction départementale de l’industrie et du commerce du Littoral a procédé à la fermeture de 04 boulangeries, ce jeudi 31 mars 2022, à Cotonou. Ces lieux de production de pain ont été fermés pour diverses raisons.

Suite à un contrôle de la direction départementale de l’industrie et du commerce du Littoral, 04 boulangeries ont été fermées ce jeudi à Cotonou. Il leur est reproché, le manque d’hygiène et d’assainissement, la pratique de prix fantaisistes, la non-obtention de factures d’achat et de vente, l’absence de facture normalisée, rapporte Banouto.

A Ouidah dans l’Atlantique, une boulangerie a été fermée pour les mêmes raisons dans l’arrondissement de Pahou.

F. A. A.

1er avril 2022 par ,