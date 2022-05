03 personnes dont un agent d’une banque arrêtées

Suspectés d’avoir soutiré et s’être réparti entre eux la somme de 750 euros (près de 500 000 FCFA) envoyés à un client, trois individus dont l’agent d’une banque ont été arrêtés par l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC).

Trois personnes seront présentées, vendredi 20 mai 2022, au procureur près le Tribunal de première instance de Cotonou. Il s’agit d’un agent d’une banque et de deux employés d’une agence de retrait et d’envoi d’argent.

Les trois personnes ont été arrêtées pour vol d’argent à la suite des enquêtes menées par l’OCRC.

Selon les faits rapportés par Frissons radio, un Français a envoyé à son beau-frère résidant au Bénin la somme de 750 euros soit près de 500 000 FCFA. Mais le bénéficiaire n’a pu entrer en possession de l’argent. Les fonds ne sont pas arrivés à destination, selon les explications de l’agent de banque au bénéficiaire du transfert d’argent.

Ce dernier se rend alors dans une agence de retrait et d’envoi d’argent. Il apprend que les fonds ont été retirés.

Saisi, l’OCRC a ouvert une enquête qui a abouti à l’interpellation des trois personnes.

L’agent de banque est soupçonné d’avoir transmis les informations nécessaires au retrait des fonds aux deux agents de l’agence de retrait et d’envoi d’argent.

L’un des deux agents arrêtés est une femme.

Un quatrième suspect est en cavale.

M. M.

19 mai 2022 par