03 nominations en Conseil des ministres

Trois (03) nominations ont été prononcées ce mercredi 6 juillet 2022 en Conseil des ministres à la Présidence de la République, au ministère de l’Economie et des Finances et au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

A la Présidence de la République

Secrétaire administratif de la Grande Chancellerie : Madame Hermione Noumawudo ZOUNON MAMA

Au ministère de l’Economie et des Finances

Directeur général de la Caisse Autonome d’Amortissement : Monsieur Hugues Oscar LOKOSSOU

Au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Directeur des Systèmes d’Information : Monsieur Gbadébô Aude Elvis ODELOUI.

6 juillet 2022 par