02 morts et plusieurs blessés à Copargo

Deux accidents de circulation survenus samedi 05 mars 2022 sur l’axe Copargo-Natitingou a occasionné deux (02) morts et des blessés.

Un motocycliste a été violemment percuté par un véhicule à Kankoulga, une localité du centre-ville de la commune Copargo samedi 05 mars 2022. Le motocycliste est mort sur-le-champ. Selon les témoins de l’accident, le conducteur du véhicule évitait les nids-de-poule, ce qui aurait provoqué l’accident.

Un autre accident mettant en cause un véhicule est survenu non loin du Ceg Pabégou. Bilan : un mort.

On déplore au total, deux morts et plusieurs blessés dans les deux accidents survenu sur le même axe routier.

