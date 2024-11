Les actions attendues dans le tourisme, la culture et l’art en 2025

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts (MTCA) Babalola Jean-Michel H. ABIMBOLA a présenté, vendredi 15 novembre 2024, aux députés à l’Assemblée nationale, les grandes actions à réaliser au titre de la gestion 2025.

En 2025, le gouvernement béninois à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts va poursuivre la mise en œuvre des initiatives ambitieuses visant à positionner le Bénin comme une destination touristique majeure et à dynamiser le secteur culturel et artistique. Les efforts seront intensifiés pour valoriser les atouts touristiques du Bénin. Parmi les projets phares, il y a le lancement de la destination Bénin ; la poursuite de la mise en œuvre du Plan de sécurisation du Parc Pendjari/W ; des travaux de réalisation des infrastructures à Ganvié ainsi que des travaux des ouvrages du complexe « Marina » et de construction du village de vacances de type CLUB MED.

Il est également prévu le démarrage des travaux de construction du Musée des Rois et des Amazones du Danhomè (MuRAD) ainsi que la réhabilitation des Palais royaux d’Abomey.

Sans oublier la poursuite des travaux d’aménagement du musée Akaba Idenan de Kétou ; des travaux de réhabilitation et d’aménagement des couvents Vodun ; des travaux de construction/réhabilitation des infrastructures à Ouidah et d’aménagement et d’entretien des produits touristiques existants et la construction du Musée d’art contemporain de Cotonou. Les travaux de construction de la maison Guèlèdè de Kétou vont démarrer en 2025. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts va intensifier les actions de valorisation des sites, attraits touristiques et leurs voies d’accès. Les travaux de construction du MIV ainsi que la réhabilitation du MEASA et du Palais Honmè seront achevés en 2025.

Des projets structurants dans le domaine de la culture

L’année 2025 sera également marquée par des projets structurants dans le domaine de la culture. Le Budget prévoit la mise en service de plusieurs infrastructures culturelles ; la généralisation progressive des classes culturelles et le démarrage de la construction des arènes culturelles. Il est envisagé la structuration des filières professionnelles et économiques et des mécanismes de financement du secteur culturel et artistique.

Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts veillera à la mise en œuvre des dispositifs et des mesures inscrites dans la nouvelle loi sur la protection du patrimoine culturel ; à la dynamisation de la coopération muséale et la circulation des biens patrimoniaux ainsi qu’à la dématérialisation de l’accès des populations aux ressources documentaires et aux services de lecture publique.

Le démarrage des travaux de construction du Quartier culturel de Cotonou (QCC) est aussi attendu en 2025. Le mur du Port Autonome de Cotonou, déjà célèbre pour ses fresques, accueillera une troisième phase d’embellissement artistique.

Des célébrations culturelles et artistiques

2025 sera une année riche en célébrations culturelles et artistiques, avec des événements tels que l’organisation du festival des masques ; du mois de la mode ; du Festival « vodun days » à Ouidah ; des NACC 2025 ; du salon national du livre ; du Grand Prix littéraire ; de l’initiative “Chante et danse avec l’Amazone". Le Bénin participera aussi au Salon international du textile africain (SITA) et organisera bien évidemment la Journée Internationale du Souvenir de la Traître Négrière et de son Abolition (JISTNA).

Pour le compte de l’année 2025, le Budget du MTCA s’élève à 65 131 900 231 FCFA soit une hausse globale de 38,86% du budget 2024. Une part élevée de 90,28 % est consacrée au PIP. Ce qui témoigne de l’intérêt que le gouvernement accorde aux secteurs du tourisme, de la culture et des arts au regard de leur potentiel de création de richesse et de réduction du chômage des jeunes.

Akpédjé Ayosso

16 novembre 2024 par