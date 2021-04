Zul-Kifl Salami voit un avenir brillant pour le Bénin avec Talon

Durant toute la période électorale, la Fondation Zul-Kifl Salami a délivré un message de paix. En conférence de presse ce vendredi 09 avril 2021, M. Zul Kifl Salami est revenu sur la notion de paix et la nécessité de continuer dans la dynamique du président Patrice Talon pour le développement du Bénin.

« Nous avons effectué notre campagne sur la paix en direction des prédicateurs et leaders religieux musulmans essentiellement tout en faisant référence de temps en temps à l’enseignement biblique », a déclaré M. Zul-Kif Salami.

Avec les prédicateurs, l’ancien ministre d’Etat a exposé la notion de paix. A l’en croire, la paix est un comportement et non un mécanisme. Les prédicateurs ont donc au cours cette période électorale, enseigné dans les mosquées, leur région et partout, le message de paix.

M. Salami a montré qu’il y a une corrélation entre la paix et deux autres enseignements des livres saints à savoir la patience et la reconnaissance. « La patience c’est l’arme du soulagement dans la vie. (…). Celui qui remercie l’homme, remercie Dieu. Celui qui ne remercie par l’homme ne remercie pas Dieu », dit-il en citant le livre saint.

Pendant les cinq dernières années, souligne l’ancien ministre d’Etat, nous avons reçu du Seigneur ses bienfaits à travers les réalisations du président Patrice Talon dans les secteurs de l’électricité, l’eau, les infrastructures et autres. « Dieu a envoyé un émissaire et c’est cet homme que nous devons remercier. Si nous suivons l’enseignement des livres saints, nous devons lui exprimer notre gratitude », a-t-il indiqué.

Un avenir brillant pour le Bénin

Membre fondateur du Bloc Républicain, Zul-Kifl Salami voit un avenir brillant pour le Bénin. Il faut donc permettre à Patrice Talon de continuer dans la même dynamique. « Il ne s’agit pas non seulement de voter pour Talon mais lui donner une majorité historique », souligne le chargé de mission du chef de l’Etat.

Pour lui, Patrice Talon est un leader qui a une vision. « Nous sommes dans la bonne voie. Les conditions sont parfaitement remplies pour la phase 2 ‘’Développement ça y est’’.

En matière de politique de mobilisation des ressources, le Bénin signale-t-il a fait des pas de géant. Au cours du premier mandat, le Bénin a bénéficié du soutien des fonds et des banques arabes grâce à la gouvernance de Patrice Talon.

« Pour la phase 2, nous avons toute la certitude qu’il y aura une explosion des ressources des fonds arabes au profit du Bénin », annonce-t-il.

De nombreuses réformes du gouvernement béninois ont permis également de rassurer les investisseurs. Les ressources permettront d’investir massivement dans les domaines clés pour le développement du Bénin.

A la veille du scrutin présidentiel Zul-Kifl Salami insiste sur la culture de la paix. « Il faut que chacun de nous, nous l’ayons au quotidien et ça portera sur le développement du pays et la postérité individuelle et collective. Dans nos prières, nous continuons de prier pour la paix, dans nos mosquées, dans nos églises, dans nos chambres. Dieu attendra nos cœurs, Dieu attendra les gémissements en faveur de la paix », a-t-il exhorté.

Akpédjé Ayosso

