Zinsou annoncé à Cotonou avec Talon

L’ancien premier ministre, Lionel Zinsou rentre à Cotonou ce vendredi 18 février 2022. De sources concordantes, l’ancien premier ministre de Boni Yayi fera le voyage avec le chef de l’État Patrice Talon.

Le président de la République rentre au pays avec l’ex premier ministre, Lionel Zinsou, après les travaux du Sommet UE-UA, qui viennent de de tenir en Belgique. Ce retour au Bénin de candidat malheureux à la présidentielle de 2016 intervient dans un contexte particulier. Le sommet UE-UA, et l’exposition des biens culturels qui démarrent ce weekend au palais de la Marina.

Il y environ 02 ans, Lionel Zinsou avait été condamné pour « dépassement des frais de campagne électorale » à une peine de 04 ans d’inéligibilité et une amende de 05 millions de francs CFA.

En dépit de sa condamnation, l’homme d’affaires n’a jamais rompu les contacts avec Patrice Talon. Les deux personnalités se voient à l’occasion des déplacements du président de la République à l’extérieur ; comme c’est le cas à l’occasion du sommet UE-UA, tenu dans un contexte marqué par la montée du terrorisme en Afrique. Cette rencontre a permis aux chefs d’État africains et européens, d’échanger ouvertement sur l’importance des bonnes relations entre les deux continents et de poser les jalons de nouveaux partenariats pour le futur.

Face à la menace terroriste l’ensemble des pays africains mise sur la résolution pacifique des problèmes politiques à l’interne. Et le retour de Lionel Zinsou selon les informations, participe à cette dynamique.

F. A. A.

18 février 2022 par ,