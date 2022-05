Zakiath Latoundji déplore le recul du Bénin dans le classement RSF

Le Bénin a régressé de 7 places dans le 20e classement mondial de la liberté de la presse dévoilé ce mardi 3 mai 2022 par ‘’Reporters sans frontières’’ (RSF). Au cours d’une déclaration de presse ce mardi 03 mai 2022, à la Maison des Médias, la présidente de l’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB), Zakiath Latoundji a déploré ce recul du Bénin dans le rapport de RSF.

Le Bénin occupe le 121ème rang sur un total de 180 nations classées dans le rapport 2021 de ‘’Reporters sans frontières’’. Le pays a reculé de 7 places par rapport à son rang en 2020 (114e place). « La liberté de ton des journalistes a fortement diminué ces dernières années au Bénin. Le paysage médiatique du pays est diversifié, mais marqué par l’absence de grandes entreprises de presse viables », justifie RSF sur son site. Lors d’une déclaration de presse, la présidente de l’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB), Zakiath Latoundji a déploré « l’avènement de normes de régulation des médias, aux antipodes des standards en la matière. La dégradation de la situation sécuritaire des attaques terroristes poursuit-elle, a conduit à l’interpellation de nombreux journalistes. « Cette situation justifie incontestablement le recul du Bénin dans le classement de RSF », soutient Zakiath Latoundji.

L’Assemblée spéciale recommande « au gouvernement du Bénin et à la Haute Autorité de l’Audiovisuel de la Communication (HAAC) de rendre opérationnel le fonds d’appui au développement des médias, de procéder à la relecture de la loi portant Code du numérique en République du Bénin et de mettre fin aux actes de condamnation sans cause des acteurs des médias ».

A l’endroit des professionnels des médias, elle « lance un appel à faire davantage preuve de professionnalisme afin de poser durablement les jalons d’une presse libre et indépendante pour garantir la justice et protéger les droits humains ».

