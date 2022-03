Yemi Alade appelle à la vaccination en Afrique

L’étoile mondiale de l’afropop, Yemi Alade, a été nommée ambassadrice mondiale de l’initiative "Ça dépend à nous" - une campagne panafricaine menée par le CDC Afrique et la Fondation Mastercard.

La campagne encourage les Africains à s’unir et à se faire vacciner contre le COVID-19. L’annonce a été marquée par la publication d’une vidéo de campagne mettant en scène le chanteur(https://bit.ly/3C0scun).

"Ça dépend à nous" arrive à un moment critique dans la lutte de l’Afrique contre le COVID-19. Le continent continue de faire les frais de l’inégalité mondiale en matière de vaccination, les cas et les décès augmentant rapidement sur tout le continent. À ce jour, moins de 12 % du continent a été entièrement vacciné contre le virus. L’AVAT, l’Union africaine et l’Afrique CDC, avec le soutien de partenaires tels que la Fondation Mastercard, ont fait des progrès considérables dans la sécurisation des vaccins. Garantir l’adoption du vaccin est la prochaine étape pour augmenter la couverture vaccinale sur le continent. Étant donné que près de 60% des Africains ont moins de 25 ans, il est essentiel de cibler les jeunes pour que l’Afrique atteigne son objectif de vacciner 70% de sa population d’ici à la fin de 2022.

"L’acceptation du vaccin COVID-19 est importante pour atteindre l’immunité de groupe et protéger les citoyens en Afrique et dans le monde contre le virus et ses variantes. C’est pourquoi l’Afrique CDC et la Fondation Mastercard unissent leurs efforts pour garantir l’accès aux vaccins en Afrique", a déclaré Dr John Nkenagsong, directeur de l’Afrique CDC.

Les vaccins restent essentiels pour assurer une protection contre le virus, réduisant massivement les risques de maladie grave, d’hospitalisation et de décès. Les vaccins COVID-19 protègent tout le monde, y compris les agents de santé publique, et permettent aux économies de se redresser.

Depuis le début de COVID-19, la Fondation Mastercard s’efforce de faire en sorte que les communautés d’Afrique aient accès à des informations précises sur la manière de se protéger. "Les vaccins restent essentiels pour sauver des vies et des moyens de subsistance. Mais, la désinformation se propage rapidement, nous devons donc être plus intelligents et plus créatifs pour diffuser les bonnes informations plus rapidement. Les gens font souvent le bon choix pour se protéger et protéger leur famille lorsqu’ils disposent des faits", a déclaré Reeta Roy, présidente et directrice générale de la Fondation Mastercard.

Yemi n’est pas étrangère à la conversation mondiale sur les vaccins. Depuis plus d’un an, elle s’exprime sur la sécurité des vaccins COVID-19, l’importance de l’égalité des vaccins et la nécessité de dissiper les mythes qui entourent le COVID-19 et les vaccins, en particulier en Afrique.

L’engagement de Yemi vise à rappeler aux Africains qu’ils ont le pouvoir de changer les choses dans leur communauté, et dans la vie de leurs amis et de leurs familles, en se faisant vacciner.

"Je suis ravie de participer à la campagne "Ça dépend à nous". Un mouvement qui encourage les Africains à prendre la responsabilité de rendre le monde à nouveau sûr", a souligné Yemi. "Je suis heureuse de prêter ma voix à cette question et à ce moment importants"., a ajouté l’article nigériane.

En plus de la vidéo publiée aujourd’hui, Yemi sortira un hymne d’unité de campagne le 9 mars 2022, qui sera accompagné d’un défi de danse "Ça dépend à nous" chorégraphié par la star des médias sociaux et chorégraphe zambienne de 21 ans, Mooya Musunga.

"Ça dépend à nous" est mené par la Fondation Mastercard en partenariat avec le CDC Afrique dans le cadre de leur initiative Sauver des vies et des moyens de subsistance - un partenariat de 1,5 milliard de dollars pour permettre la vaccination en Afrique en achetant des vaccins pour plus de 65 millions de personnes et en fournissant un soutien logistique pour permettre la vaccination de millions d’autres. Le partenariat vise également à soutenir la fabrication de vaccins en Afrique en mettant l’accent sur le développement de la main-d’œuvre, et à renforcer la capacité du CDC Afrique à superviser un effort de vaccination historique et à mieux répondre aux futures épidémies.

A propos de la Fondation Mastercard

La Fondation Mastercard est une fondation canadienne et l’une des plus importantes au monde avec environ 40 milliards de dollars d’actifs. La Fondation a été créée en 2006 grâce à la générosité de Mastercard lorsque celle-ci est devenue une société publique. Depuis sa création, la Fondation a fonctionné indépendamment de la société. Les politiques, les opérations et les décisions relatives aux programmes de la Fondation sont déterminées par son conseil d’administration.

A propos des Centres Africains de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC Afrique)

CDC Afrique est une institution technique spécialisée de l’Union africaine qui renforce la capacité et l’aptitude des institutions de santé publique africaines ainsi que des partenariats à détecter et à répondre rapidement et efficacement aux menaces et aux épidémies de maladies, sur la base d’interventions et de programmes fondés sur des données.

Source : The Mastercard Foundation

