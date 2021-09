Yayi émerveillé par la rénovation de la Marina

L’ancien président Boni Yayi a, au cours de la rencontre avec le président Talon, apprécié les travaux de rénovation effectués au palais de la Marina.

« Je suis venu au palais de la Marina, présidence de la République de notre pays le Bénin et je me suis perdu. J’ai méconnu ces lieux où je suis resté dix ans durant », a confié Boni Yayi. L’ancien locataire du palais de la Marina a exprimé ses remerciements au chef de l’État Patrice Talon pour son accueil, son écoute et sa disponibilité.

22 septembre 2021 par