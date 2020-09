Yarigo sur 800 m en Diamond League ce jeudi

L’athlète de Running 41 Noélie Yarigo championne de France Élite du 800 va courir ce jeudi 17 septembre 2020 à Rome en Ligue de diamant.

Après sa brillante course dimanche 13 septembre 2020 à Albi en France, Noélie Yarigo a mis le cap sur l’Italie mardi dernier pour la Ligue de diamant.

La Blésoise courra son 800 m ce jeudi 17 septembre 2020 à 19 h 55 heures de Rome.

« Je ne me suis pas épuisée, ce week-end, lors des championnats de France. Et je connais déjà la piste de Rome. Elle est parfaite (…) quand on est en forme. Mais je n’ai rien à perdre, je vais courir avec mon cœur et tout donner », a déclaré l’athlète béninoise rapporté par la Nouvelle République.fr.

