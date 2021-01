Yacine Alao, nouvelle directrice de Canal+ Bénin

Canal+ Bénin a annoncé la nomination d’une nouvelle directrice générale cet après-midi, au cours d’une conférence de presse. Yacine Alao remplace désormais Jonathan Lett qui prend la tête de Canal+ Burkina après avoir passé 3 ans 4 mois au Bénin. Ce fut l’occasion pour les responsables de Canal+ Bénin de présenter l’ensemble des actions sociales effectuées au cours de ces dernières années pour soutenir la population béninoise.

Implanté en Afrique depuis 30 ans, Canal+ prend ses responsabilités sociales dans chacun des pays africains où il est implanté. « Nous essayons d’être une entreprise engagée, une entreprise citoyenne et pour ça nous avons des projets sociaux, des projets environnementaux, des projets de formations, des projets d’éducation et nous communiquons tout au long de l’année sur ces projets puisqu’ils sont nombreux... Ce sont nos valeurs, ce sont les valeurs de nos abonnés », a introduit le directeur sortant Jonathan Lett.

Selon la responsable institutionnelle de Canal+ qui porte les projets RSE, Grâce Soubassou, qui travaille sur les projets de développement de Canal+ pour le Bénin, le groupe Canal+ s’engage sur des projets sociaux qui vont servir les populations des pays où le groupe est présent. « Lancé sous le nom de Canal+ University, c’est un cycle de formation sur mesure pour les professionnels de l’audiovisuel grâce à un transfert de compétences. C’est le cas de la formation 7 jours pour un film au Bénin, où 12 femmes passionnées de différents univers et niveaux ont pris part à un atelier d’écriture des scénarii et réalisation », a-t-elle expliqué.

A l’issue de la formation sanctionnée par une réalisation, le programme de la gagnante est racheté par Canal+ et cette dernière bénéficiera d’une tournée dans les différents festivals africains et internationaux. « (...) il est important de former aussi les personnes qui sont derrières la camera. C’est à dire les techniciens qui vont filmer, monter, mettre le son et fixer l’image. Une équipe a été mise en place dans une formation liée au métier technique), a-t-elle précisé.

Les journalistes ne sont pas à la marge de ces formations. Il est aussi prévu la formation destinée aux journalistes reporters d’images (Jri). « Nous formons exactement trois cycles de Jri ici à Cotonou », a précisé Grâce Soubassou.

« Il y a deux semaines j’ai participé à la formation des journalistes reporters d’images (Jri) organisée par Canal+ University. C’est une formation qui m’a beaucoup apporté parce que ça fait trois ans maintenant que j’ai fini ma formation et on a toujours besoin d’une remise à niveau et c’est ce que cette formation m’a apporté » a témoigné Cornelia Glèlè journaliste reporter d’images bénéficiaires de la formation organisée par Canal+.

« En résumé nous faisons plusieurs types de formations, ici au Bénin nous multiplions les actions en faisant des partenariats locaux avec différents festivals et activités culturelles et ces projets là vont continuer », a souligné la responsable institutionnelle de Canal+.

Canal+ Bénin porte également le projet orphée pour donner un accès à l’éducation et au divertissement à tous les enfants fragilisés. Grâce Soubassou a expliqué que « Le but du projet orphée c’est d’apporter le divertissement à travers la télévision et aussi leur apporter le soutien lors de la rentrée scolaire. Et la filiale de Canal + au Bénin a commencé très tôt en organisant en Noël avec orphée, et en décembre dernier où plus de cent enfants ont été conviés à Canal Olympia pour fêter Noël. »

Au total trois orphelinats bénéficient du soutien de Canal+ Bénin par le biais du projet orhpée. Il s’agit des orphelinats Racham, le Centre de Joie Infantile Messagers de la Paix et Terres rouges. « Grâce à ce projet, ces enfants développent leur curiosité et vivent mieux. Ils sont très contents avec ce soutien de Canal+ », a laissé entendre Simplice K. directeur de communication de l’orphelinat Terres rouges.

Les actions sociales de Canal+ s’améliorent et depuis le 1 er janvier 2021, Canal+ s’engage dans des actions plus globales avec l’opération ’’un mois une cause’’. « L’opération ’’un mois une cause’’ fait partie des nouvelles priorités d’engagement de Canal+ en Afrique. Elle vise à accompagner plusieurs associations et organismes humanitaires afin de faire pousser leur message à l’antenne », a annoncé la nouvelle directrice Yacine Alao.

La conférence de presse en images

28 janvier 2021 par