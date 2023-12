YAYI et Les Démocrates rejettent les progrès annoncés pour 2024

Les députés de la 9e législature ont examiné et adopté ce vendredi 08 décembre 2023, la proposition de loi des finances gestion 2024. Les députés du parti Les Démocrates, principale formation politique opposée au régime du président Patrice TALON, ont voté contre le budget de l’Etat, gestion 2024 qui s’élève à 3199,274 milliards FCFA.

82 voix pour, et 27 contre (22 présents et 5 procuration), c’est le résultat qui a sanctionné le vote de la proposition de loi des finances gestion 2024 ce vendredi 08 décembre 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Les députés du parti Les Démocrates ont rejeté le projet de budget qui s’équilibre en ressources et en charges à 3.199,274 milliards de francs CFA contre 3.033,337 milliards de francs CFA en 2023, soit un accroissement de 5,5%. Le document soumis à la représentation nationale prévoit un taux de croissance du PIB de 6,5% en 2024 contre 6,1% en 2023.

Le gouvernement à travers le projet de loi des finances 2024, entend poursuivre les nombreux programmes et projets inscrits au Programme d’action du gouvernement (PAG 2021-2026), dans les divers secteurs pour le bonheur des populations. Le document soumis à la représentation nationale prévoit également la poursuite de la politique de redressement des comptes publics au service de l’équité, de la justice sociale et de l’investissement structurant ainsi que les efforts de résilience de l’économie nationale face aux chocs exogènes et aux effets néfastes des changements climatiques.

Ce vendredi 08 décembre 2023 au palais des gouverneurs, les députés du parti Les Démocrates ont rejeté le document de budget, s’opposant ainsi aux infrastructures et diverses actions annoncées pour la prochaine année pour soulager les peines des populations. Chose curieuse, les députés démocrates ont participé et voté en commission tous les rapports d’étape y compris le rapport général. Dès lors la question se pose de savoir pourquoi ils ont rejeté en plénière le même document qu’ils ont adopté en commission dans la mesure où tous leurs amendements ont été adoptés ?

Comme on peut l’imaginer, la nouvelle ligne législative du parti Les Démocrates est le Non Systématique. De manière concrète, ce Non Politique voudra dire non au processus d’électrification rurale, Non au programme d’eau potable pour tous, non pour les cantines scolaires, non pour les 29 lycées techniques à construire, non pour le projet asphaltage dans nos villes, non pour la construction des infrastructures routières, non pour la construction des salles de classe, non pour la lutte contre l’insécurité , non contre l’assainissement des finances publique, non à la lutte contre la corruption , non pour tout . Non et non . Ainsi le pays pourra se développer.

Judicaël ZOHOUN

8 décembre 2023 par