Wilfried Houngbédji publie « Ainsi parle Patrice Talon »

Un nouveau livre est dans les librairies. L’ouvrage est lancé, ce samedi 26 février 2022, au Novotel de Cotonou en présence de plusieurs personnalités. Il s’agit de « AINSI PARLE PATRICE TALON » publié par Wilfried Houngbédji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement.

« AINSI PARLE PATRICE TALON » est un recueil de phrases fortes prononcées par le Président de la République, PatriceTalon, à diverses occasions au cours de son premier mandat (2026-2021) à la tête du Bénin.

Le livre a été lancé officiellement en présence du Président de l'Assemblée Nationale, du Président de la Cour Constitutionnelle, des Ministres, des représentants des partis politiques, et de plusieurs autres personnalités.

S’adressant à l’auteur du livre, le président de la Cour Constitutionnelle, Joseph Djogbénou, a déclaré : « Vous avez effectué un travail de dévoilement de la personnalité du président de la République Monsieur Patrice Talon››.

Présent au lancement de l’ouvrage, le ministre d’État et secrétaire général de la Présidence de la République, Pascal Irénée Koukpaki a souligné que les phrases fortes relevées sont dans nos pratiques. Il a salué « le sens de l’organisation méthodique du Chef de l’État, le sens du travail bien fait, le sens de l’humilité et de rigueur ».

