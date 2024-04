WAPCo au contact des professionnels des médias du Bénin

Les représentants de la West african gas pipeline company (Wapco) ont échangé avec les professionnels de média, jeudi 4 avril 2024 à Cotonou. Au cœur des échanges, les dernières évolutions, ainsi que les défis rencontrés par l’entreprise dans la distribution du gaz naturel non domestique. Wapco, c’est le transport du gaz via un pipeline qui traverse quatre pays que sont : le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana.

Selon Dr Isasc Doku, Directeur général des affaires d’entreprise, entouré à l’occasion de la Chargée de communication Nuna Sènaya, et de Rhétice Gbogblénou, chargé de communication Bénin/Togo, les relations de la société avec l’Etat béninois sont au beau fixe. La demande du Bénin ne cesse croître chaque année. De nouvelles perspectives s’offre et l’entreprise se ploie pour satisfaire les demandes.

La préoccupation majeure de l’entreprise est actuellement de sécuriser davantage le dispositif sécuritaire établi autour du pipeline qui traverse les quatre États .

En début de 2024, Wapco a d’ailleurs procédé au nettoyage du pipeline de Bazounkpa (Ouidah) à Maria-Gletta. Une opération réalisée avec succès, puisque près de 35 kg de poussière en a été retirée. « It’s was done safely », a ajouté le Directeur des Affaires des entreprises.

Cette opération permet à Wapco de transporter du gaz moins polluant, mais surtout de participer aux actions de sauvegarde de l’environnement, en ces temps de changement climatique. Par ailleurs, l’entreprise continue d’assumer sa responsabilité sociale, en distribuant 130 bourses d’études par an aux étudiants brillants mais démunis, 130 formations en métiers divers, et beaucoup de consultations sanitaires pour aider les populations riveraines impactées par le pipeline. Autant dire, Wapco tient bon, et fait face à ses défis majeurs. Il s’agit maintenant de travailler au transport d’un plus grand volume de gaz, mais surtout de réduire drastiquement le coût de production.

