WAPco annonce le succès de l’opération de nettoyage de son pipeline

La société West African Gas Pipeline Company Limited (WAPCo) a achevé avec succès l’opération de nettoyage et d’inspection de son gazoduc en mer de 20 pouces. Les clients du gazoduc de l’Afrique de l’Ouest installés au Ghana, au Togo et au Bénin pourront mieux bénéficier désormais d’un service fiable et amélioré.

Initialement prévue pour s’achever le 20 mars 2020, l’opération de nettoyage et d’inspection de son gazoduc en mer de 20 pouces s’étendant de Badagry au Nigeria à Takoradi au Ghana est terminée plus tôt soit le dimanche 23 février 2020. Les données recueillies au cours de cette inspection intérieure de ce gazoduc de 569 km seront analysées dans les prochains mois afin d’en tirer « des enseignements précieux permettant de garantir l’intégrité du gazoduc, gage d’une exploitation optimale continue de la société ».

L’exploitant du réseau de gazoduc de l’Afrique de l’Ouest annonce ainsi la reprise de ses services de transport de gaz vers ses clients au Bénin, au Togo et au Ghana.

Au Ghana, « ces services de transport sont actuellement limités à sa station de régulation et de comptage de Takoradi ». Aussi, le transport de gaz vers sa station de régulation et de comptage de Tema reprendra-t-il après l’achèvement des travaux d’expansion en cours dans le cadre du Projet d’Interconnexion Takoradi-Tema (TTIP), dont la mise en service est prévue en mars 2020.

Selon un communiqué de WAPCo du directeur général en charge des affaires corporatives Kwasi Agyeman Prempeh, la fin de l’opération de nettoyage et d’inspection de son gazoduc permettra désormais à la société d’assurer « un service fiable et amélioré à ses clients installés au Ghana, au Togo et au Bénin, soutenant ainsi leurs efforts pour améliorer l’accès à une énergie abordable et fiable nécessaire à la croissance économique ».

WAPCo a remercié les organisations qui ont contribué de façon significative au succès de l’opération notamment : le Ministère de l’Energie du Ghana, le Ministère des Ressources Pétrolières du Nigeria, le Ministère de l’Energie du Bénin, le Ministère des Mines et de l’Energie du Togo, les sociétés Volta River Authority (VRA), Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Chervon Nigeria Limited (CNL), Shell Overseas Holding Limited, Société Togolaise de Gaz, Ghana National Gas Company (GNGC), Nigerian Gas Company (NGC), Ghana National Petroleum Company (GNGC), Schlumberger, DSV-Rosen et autres acteurs.

Akpédjé AYOSSO

Vue de l’outil technique

Les Opérateurs de WAPCo vérifiant ‘’le pic’’ dispositif qui permet de nettoyer l’intérieur du Gazoduc

‘’ Le Pig’’ dispositif qui permet de nettoyer de Gazoduc en attente d’être introduit dans le tuyeau du gas naturel

Le bout du ‘’ Pig’’ vu de l’intérieur du tuyau qui transporte le gas naturel

10 mars 2020 par