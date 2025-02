Les nouveaux membres du Conseil économique et social ont été installés, lundi 24 février 2025, au cours d’une cérémonie au Palais de la Marina à Cotonou.

Les nouveaux membres du Conseil Économique et Social, 7e mandature entrent dans en fonction. Les 9 membres du Conseil National, ainsi que les 12 Coordonnateurs départementaux ont été installés par le Chef de l’Etat, Patrice Talon, accompagné du Président de l’Assemblée Nationale, Louis G. Vlavonou. C’est conformément à la loi organique de 1991 et réformée par la loi N°2024-26 du 17 juillet 2024. Le CES donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ansi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. « Vous serez désormais le pont qui relie les citoyens aux gouvernants », a déclaré le Président de l’Assemblée Nationale.

Les membres de la nouvelle mandature sont appelés à « porter les aspirations des diverses couches socio-professionnelles et culturelles (...) et de contribuer au dialogue social à travers des initiatives de gouvernance participative pour le renforcement de la paix et de la cohésion nationale ».

« De votre efficacité dans la contribution à la mise en œuvre d’une politique pertinente de développement équilibré du territoire et des secteurs ; dépendra la longévité d’une Institution longtemps galvaudée et maintes fois en passe d’être effacée », a indiqué le Chef de l’Etat, Patrice Talon.

