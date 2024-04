Voici pourquoi l’Ordre des Chirurgiens-dentistes est suspendu au Bénin

En Conseil des ministres ce jeudi 11 avril 2024, le gouvernement a décidé de la suspension pour une durée de 12 mois, de l’Ordre national des Chirurgiens-dentistes.

L’Ordre des Chirurgiens-dentistes suspendu pour 12 mois. La décision a été prise jeudi 11 avril 2024 en Conseil des ministres. La suspension de l’ordre selon le communiqué du Conseil des ministres, s’explique par les nombreuses plaintes émanant des professionnels, et qui attestent que ledit ordre connaît « de véritables préoccupations de gouvernance » que les différents arbitrages opérés par le ministère de la santé n’ont pas permis de surmonter. « En plus, des difficultés notoires de collaboration existent entre l’Ordre et le ministère de tutelle, de même qu’avec les partenaires internationaux effectuant des missions médicales », renseigne le Conseil des ministres qui souligne par ailleurs que le Bénin dispose aujourd’hui d’un effectif important de techniciens supérieurs en odontologie qui n’arrivent pas à s’installer et, pour diverses raisons, ne peuvent être sollicités par les médecins chirurgiens-dentistes. D’où l’urgence de revoir les textes organisant le secteur en vue de permettre aux différents corps qui le composent, d’exercer librement leur profession selon leurs compétences. Un comité de relecture des textes régissant l’exercice de la profession, en l’occurrence dans le domaine de la chirurgie dentaire et de l’odonto-stomatologie, est donc mis en place.

